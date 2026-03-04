Les députés sénégalais ont adopté ce 03 mars un projet de loi «créant le Conseil national de régulation des médias (CNRM), une nouvelle instance appelée à refonder l’encadrement du paysage médiatique à l’ère du numérique».

L’exécutif dirigé par le duo Faye-Sonko estime que la nouvelle loi «vise à adapter le cadre juridique aux mutations de l’environnement médiatique, marquées notamment par l’essor des plateformes en ligne et la mondialisation de l’espace public».

La création du CNRM doit permettre de passer «d’une régulation centrée sur l’audiovisuel à une approche intégrée de l’écosystème informationnel», a précisé le ministre sénégalais de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall.

Cette loi ne constitue «ni un instrument de censure ni une mesure dirigée contre les plateformes numériques, mais un cadre destiné à protéger les citoyens, en particulier les mineurs, contre l’exposition à des contenus violents ou inappropriés», défend le ministre Sall.

Le futur CNRM aura ainsi pour champ de régulation «la presse écrite, la presse en ligne, les créateurs de contenus, ainsi que les médias étrangers accessibles au Sénégal.

Il inclut également les contenus diffusés sur les plateformes numériques, avec un accent mis sur la lutte contre la désinformation, les discours de haine et les contenus illicites», soulignent des députés du PASTEF (parti au pouvoir majoritaire au Parlement).