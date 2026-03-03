Les chefs d’État de la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) tiendront leur 25ème sommet ordinaire le 7 mars à Arusha, en Tanzanie, sous le thème : «Approfondir l’intégration pour améliorer les conditions de vie des citoyens de la CAE».

Selon un communiqué de l’organisation régionale, les dirigeants des Etats membres vont débattre des questions clés qui façonneront l’avenir du bloc régional, notamment les progrès accomplis dans la mise en œuvre des programmes régionaux, les rapports institutionnels et les initiatives stratégiques visant à approfondir l’intégration et à améliorer les conditions de vie des citoyens est-africains.

L’annonce phare de ce sommet sera le lancement officiel de la caution douanière unique de la CAE, qui est une garantie douanière régionale unique, remplaçant l’obligation actuelle de fournir plusieurs cautions nationales le long des routes de transit.

Le bloc régional assure que, grâce à ce nouveau dispositif, les opérateurs commerciaux et les transitaires disposeront d’une seule caution reconnue dans tous les États partenaires de la CAE, au lieu de devoir obtenir des garanties distinctes dans chaque pays de transit.

Selon les prévisions de l’EAC, cette mesure vise à réduire les coûts de mise en conformité pour les transitaires, fluidifier le passage aux frontières en éliminant les délais bureaucratiques, et sécuriser les recettes publiques grâce à un cadre unifié entre assureurs et institutions financières.

Le sommet verra également le lancement officiel de la 7e Stratégie de développement de la CAE (2026/27-2030/31). Véritable feuille de route de l’organisation pour les cinq prochaines années, ce plan s’aligne sur l’Agenda 2063 de l’Union Africaine et la Vision 2050 de la Communauté.

L’ordre du jour du sommet comprend aussi d’autres points, dont l’examen de la formule de contribution budgétaire (65 % à parts égales et 35 % au forfait) pour assurer l’autonomie financière du bloc, un état des lieux sur l’intégration des nouveaux États membres admis entre 2016 et 2024, ainsi que la nomination d’un nouveau secrétaire général de la CAE et des juges à la Cour de justice de l’Afrique de l’Est.

La rencontre est précédée d’une réunion extraordinaire du Conseil des ministres de la CAE qui se tient du 2 au 5 mars au siège de la CAE à Arusha.