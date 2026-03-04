Le Conseil des ministres nigérien a approuvé mardi 3 mars, la résiliation des accords liant le gouvernement à trois sociétés spécialisées dans l’affinage de l’or, à cause de «manquements répétés à leurs obligations contractuelles».

Par le biais de trois projets de textes, le Gouvernement a mis fin aux accords qui le liaient à la Compagnie des Mines du Niger (COMINI SARL), la société AFRIOR SA et la société ECOMINE SA, pour n’avoir pas répondu totalement à leurs cahiers des charges.

Un communiqué publié à l’issue de la réunion, indique que les trois sociétés s’étaient individuellement engagées, entre autres, à contribuer au financement des plans de développement local, employer en priorité le personnel nigérien, respecter les normes environnementales en vigueur et contribuer à la promotion minière.

Il était également question de payer toutes les taxes et impôts prévus ; ainsi que de fournir au Ministère des Mines, à la fin de chaque exercice comptable, un rapport technique et financier annuel sur les activités de la société.

Seulement, depuis 2023, ces engagements n’auraient pas été honorés conformément aux attentes de l’Etat qui a ainsi décidé la résiliation des conventions d’établissement le liant à ces trois sociétés.