La Commission de l’Union Africaine (UA) a décidé ce mardi 3 mars à Addis Abeba (Ethiopie), l’instauration de la «Journée dédiée à Wangari Maathai», en reconnaissance à différents types d’héritages légués à la postérité par la Kenyane Wangari Maathai, (1940-2011), militante écologiste, défenseure infatigable de l’environnement.

Cet engagement permanent lui a valu le 08 octobre 2004 un «Prix Nobel de la Paix» pour son opposition à la déforestation au Kenya. Maathai a été la première Africaine à être nobélisée.

Dorénavant, la «Journée dédiée à Wangari Maathai» sera célébrée par l’institution panafricaine tous les 3 mars de chaque année, à l’instar de la «Journée continentale de l’Environnement».

La Commission de l’UA souligne que cette commémoration met en lumière la place incontournable que devra occuper «la préservation des ressources naturelles du continent africain dans les projections de développement de cette partie de la planète».

La lutte acharnée contre le changement climatique, la désertification et la protection permanente de la biodiversité africaine doivent constituer la pierre de touche de tous les Plans de développement du continent africain, que ce soit aux «échelles nationale comme régionale», a déclaré l’UA ce 3 mars 2026.

«Protéger l’environnement, c’est entretenir notre chaîne alimentaire, préserver la paix et la stabilité de nos Etats, et consolider la mise en œuvre de ‘l’Agenda 2063’ de l’Union Africaine», a insisté la Commission de l’UA ce 03 mars.