Le bureau du Procureur général libyen a annoncé dans la soirée de ce 05 mars, «avoir identifié et émis un mandat d’arrêt contre trois suspects» dans le meurtre en février 2026, de Saïf al-Islam Kadhafi, l’un des fils de l’ancien dirigeant libyen, Mouammar Kadhafi lui-mêrme victime d’un assassinat en 2011.

La Justice libyenne souligne que l’émission de ce mandat d’arrêt est la suite logique de «procédures préliminaire et de collecte des preuves» autour de cette mort violente. Ni l’identité ni la nationalité de ces 3 suspects n’ont été dévoilées par les services du Procureur général ce 05 mars.

Saïf al-Islam Kadhafi a été assassiné le 3 février dernier par quatre hommes armés qui ont pris d’assaut sa résidence à Zintan (environ 136 km au sud-ouest de la capitale Tripoli).

Le bureau du Procureur général libyen a précisé que les auteurs de ce meurtre «ont attendu la victime à sa résidence et l’ont acculée dans la cour, dans un espace étroit l’empêchant de s’échapper. Les assaillants ont ensuite tiré une rafale de balles, entraînant la mort de Saïf al-Islam Kadhafi».

De son vivant, le défunt Saïf al-Islam Kadhafi s’était porté candidat à la prochaine élection présidentielle en Libye, mais sa candidature avait été rejetée par la Haute Commission électorale nationale.