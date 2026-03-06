Les organisateurs de la 4è édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ), prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026 au Sénégal, ont annoncé ce jeudi 5 mars, que le Port autonome de Dakar (PAD) a «rejoint officiellement le groupe de ses partenaires en tant que sponsor officiel».

«Le Comité d’organisation des ‘JOJ Dakar 2026’ a le ‎plaisir d’annoncer que le PAD a rejoint officiellement la famille des partenaires de Dakar 2026 en tant que sponsor officiel», détaille un communiqué officiel.

Pour concrétiser ce rapprochement marketing, le coordonnateur général du Comité d’organisation des JOJ Dakar 2026) Ibrahima Wade et le Directeur ‎général du PAD, Waly Diouf Bodiang ont signé un «accord matérialisant ce partenariat». Cette entente oblige le PAD à «mettre ‎pleinement en valeur ses forces vives» lors des JOJ 2026, insiste le Comité d’organisation de ces Jeux.

Ce rapprochement ‎constitue «un temps fort de l’année 2026 qui souligne l’élan qui nous rapproche de la ‎grande célébration sportive de 2026», ont déclaré les organisateurs.

‎Environ 2.700 athlètes sont attendus aux 4èmes JOJ qui se dérouleront simultanément dans les cités sénégalaises de Dakar, Saly et Diamniadio sous le slogan «L’Afrique accueille, Dakar célèbre».