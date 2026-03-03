La Fédération togolaise de football (FTF) et le ministère délégué à la Jeunesse et aux Sports ont officialisé ce lundi 2 mars à Lomé, la «signature du contrat de 3 ans» avec le technicien français, Patrice Neveu.

Patrice Neveu qui aura bientôt 71 ans, se voit confier comme mission cardinale «de bâtir une équipe compétitive et ambitieuse pour les prochaines échéances» à l’échelle continentale et internationale.

L’ex-entraîneur des équipes du Gabon et de la Mauritanie, entend imprimer de la «rigueur à son travail» à la tête de la sélection togolaise de football absente des phases finales de la CAN depuis l’édition de 2017 au Gabon.

C’est le 19 février dernier que la FTF avait officialisé la désignation du Français Patrice Neveu comme nouveau sélectionneur du Togo, après le limogeage de son prédécesseur, le Togolais Daré Nibombé fin 2025.

Patrice Neveu prend ainsi fonction dans un contexte global du football togolais miné par diverses crises à la base, et des Championnats locaux peu compétitifs à l’échelle régionale et continentale.