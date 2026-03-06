Le ministre sénégalais de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr s’est félicité, ce jeudi 05 mars, de l’amélioration du taux d’accès à l’électricité au Sénégal qui est passé de 62 % en 2015 à 86 % en 2024, tandis que l’électrification rurale a plus que doublé, passant de 24,2 % en 2013 à 69,8 % en 2024.

Il a également mis en avant les progrès enregistrés ces dernières années dans le secteur de l’énergie, lors d’une réunion qu’il a coprésidée avec son homologue de l’Energie, du Pétrole et des Mines, apprend-on sur la page Facebook de son Département.

Lors de cette rencontre consacrée à l’évaluation des progrès réalisés par le Sénégal dans ce domaine et à la définition des orientations devant permettre d’atteindre l’objectif stratégique de l’accès universel à l’électricité à l’horizon 2029.

« L’accès universel à l’électricité constitue un levier majeur de transformation économique et sociale », en cohérence avec la Vision Sénégal 2050, qui place l’équité territoriale, le capital humain et le développement durable au cœur des politiques publiques, a indiqué Abdourahmane Sarr soulignant que « l’électrification doit désormais être envisagée à la fois comme un instrument d’inclusion sociale et comme un moteur de productivité économique ».

Le ministre a reconnu aussi qu’en dépit des « performances » rapportées, l’accès à l’électricité reste encore à améliorer et les coûts demeurent toujours élevés malgré les subventions qui seraient devenues « insoutenables ».

Il a précisé que les contraintes seraient liées, entre autres, à l’étroitesse de la demande due aux revenus limités des ménages ruraux, mais aussi aux coûts élevés des investissements requis en zone rurale, eu égard à la faible densité qui la caractérise.

Sarr a enfin plaidé pour la poursuite des réformes visant à améliorer l’efficacité et la compétitivité du secteur électrique. Après avoir réussi l’ouverture de la production aux indépendants, il prône une libéralisation progressive et régulée du transport et de la distribution de l’électricité pour plus de transparence et d’efficacité.