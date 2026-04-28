L’Inspection Générale des Mines (IGM) en République démocratique du Congo (RDC) a annoncé, lundi dans un communiqué, la création officielle de la Garde Minière, une unité paramilitaire spéciale destinée à sécuriser l’ensemble de la chaîne d’exploitation des minerais dans le pays.

Cette initiative répondrait, d’après l’Inspecteur Général des Mines, Rafael Kabengele à la volonté du Président de la République, Félix Tshisekedi, « d’assainir l’ensemble du secteur minier de la RDC, en éliminant les pratiques contraires à la bonne gouvernance, à la transparence et à la traçabilité des minerais. »

Le programme, financé à hauteur de 100 millions de dollars, s’inscrit dans le cadre de partenariats stratégiques avec les États-Unis et les Émirats arabes unis, et sera déployé au sein d’infrastructures d’entraînement déjà opérationnelles.

La Garde Minière aura pour principales missions de sécuriser des sites miniers sur l’ensemble du territoire national, d’assurer le convoyage sécurisé des minerais, depuis les zones d’extraction jusqu’aux unités de traitement et aux postes frontaliers ; et de veiller au remplacement progressif des éléments des forces de défense actuellement déployées dans les zones minières.

L’IGM prévoit de déployer progressivement, d’ici fin 2028, un effectif de plus de 20 000 gardes couvrant les 22 provinces minières, sachant que le premier contingent sera composé de 2 500 à 3 000 agents, qui seront recrutés à l’issue d’un processus de sélection rigoureux.

L’ouverture du recrutement, sans distinction de genre, aura lieu dès le mois prochain, selon le calendrier de mise en œuvre du projet. Les recrues suivront, pendant six mois, un programme d’entraînement intensif, conduit en collaboration avec la Maison militaire, et seront dotées d’équipements de dernière génération.

Les autorités du secteur ambitionnent, à terme, que la Garde Minière s’érige en une véritable unité spéciale qui sécurise les investissements et optimise l’exploitation des ressources en RDC, garantissant ainsi un environnement stable et fiable pour les activités minières.

L’Inspection Générale des Mines en RDC est l’organe chargé du contrôle, de l’audit et de la lutte contre la fraude dans le secteur minier.