La Suisse a affirmé ce vendredi 24 avril, qu’elle «considère l’initiative d’autonomie» présentée par le Maroc depuis 2007 «comme base la plus sérieuse, crédible et pragmatique» pour la résolution du différend régional autour du Sahara.

Cette position a été exprimée dans une Communication conjointe adoptée à l’issue des entretiens du vice-président de la Confédération suisse, chef du département fédéral des Affaires étrangères, Ignazio Cassis avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita qui effectue une visite de travail à Berne après celle de Vienne et de Londres dans le cadre d’une tournée européenne qu’il a entament au début de cette semaine. les deux responsables se sont félicitées de la nouvelle dynamique positive et prometteuse que connaissent les relations bilatérales, marquée par une convergence des points de vue autour des questions d’intérêt commun.

Dans le document susmentionné, la Suisse «salue» l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité, affirmant qu’une «véritable autonomie sous souveraineté marocaine pourrait constituer une solution des plus réalisables» et rappelle son «soutien au rôle central joué par les Nations unies ainsi qu’aux efforts déployés par l’Envoyé personnel du Secrétaire général», Staffan de Mistura.

Le Chef de la diplomatie marocaine s’est par ailleurs, entretenu, avec Beat Jans, Conseiller Fédéral, Chef du Département Fédéral de la Justice et de la Police. Les discussions ont porté notamment sur l’état et les perspectives des relations entre le Maroc et la Suisse et les moyens de renforcer leur partenariat dans tous les domaines, y compris le domaine migratoire.

le responsable suisse s’est félicité à cette occasion, de l’état de la coopération entre les deux pays dans le domaine migratoire, à la faveur de la mise en place, en septembre 2023, d’un dialogue migratoire sous la forme du Groupe permanent migratoire mixte, destiné à instaurer un cadre de concertation approfondi sur les différentes dimensions de la migration irrégulière.

Les deux parties ont convenu d’organiser conjointement au courant de 2026, durant la Présidence suisse du Processus de Rabat, un événement pour célébrer le 20e anniversaire du lancement de ce Processus en 2006, au Maroc.

L’appui réaffirmé de la Suisse à l’initiative marocaine d’autonomie pour le Sahara s’inscrit dans la continuité du consensus international grandissant généré par la dynamique impulsée par le Roi Mohammed VI, en faveur de la marocanité du Sahara et en appui à l’Initiative d’autonomie que Rabat avait soumis à l’ONU en 2007 et qui a également l’appui du Conseil de Sécurité de l’ONU entre autres dans sa résolution 2797 adoptée en octobre 2025.