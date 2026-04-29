Dans la suite des attaques menées simultanément samedi dernier, dans quatre grandes agglomérations du Mali, le ministère russe de la Défense a indiqué, dans un communiqué, que les unités de l’Africa Corps ont infligé aux insurgés des pertes irréparables en effectifs et en matériel, les contraignant à renoncer à leurs plans.

L’organisation paramilitaire « Africa Corps » russe aurait ainsi empêché un coup d’Etat et permis de préserver le pouvoir du gouvernement légitime, évitant par la même occasion, des pertes massives parmi la population civile.

Faisant un récit des événements, le ministère russe de la Défense affirme qu’environ 12.000 combattants du Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) et du Front de libération de l’Azawad ont attaqué simultanément la capitale Bamako, Sévaré, Gao et Kidal.

Le même Département assure que « la préparation des combattants ennemis avait été assurée avec la participation d’instructeurs mercenaires ukrainiens et européens, qui ont notamment utilisé des systèmes antiaériens de fabrication occidentale de type Stinger et Mistral ».

Lors de la riposte à l’attaque terroriste, les militaires de l’Africa Corps auraient utilisé tous les types d’armement : chars, VCI et VTT, systèmes d’artillerie et de mortiers, lance-roquettes multiples.

Au cours des opérations de combat, les pertes de l’ennemi se seraient élevées, d’après le communiqué, à plus de 2.500 combattants, 102 véhicules, 2 véhicules kamikazes, 152 motos et 7 mortiers.

Il est aussi indiqué qu’à Kidal, ville que les militaires de l’Africa Corps ont quitté sur décision des dirigeants maliens, les éléments russes ont combattu pendant plus de 24 heures, encerclés complètement par un groupement de formations armées illégales numériquement très supérieur, et a repoussé 4 attaques massives.

Les unités de l’Africa Corps poursuivent l’exécution de leurs missions et se tiennent prêtes à repousser les attaques des combattants djihadistes, menant une reconnaissance active et détruisant les camps de formations armées illégales et les cibles identifiées, conclut le communiqué.

Contraire à cette version russe, certains observateurs maliens évoquent une défaite essuyée par Africa Corps qui n’a pas pu empêcher les ennemis de prendre le contrôle de Kidal.

Sur le terrain à Bamako, la capitale, le président de la transition, le Général d’Armée Assimi Goïta s’est adressé hier à la nation rassurant que « la situation est maîtrisée et les opérations de ratissage, de recherche, d’exploitation de renseignements et de sécurisation se poursuivent».