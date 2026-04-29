Le Président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a procédé hier mardi au Palais présidentiel à Dakar, à l’installation du Conseil Stratégique de l’Initiative présidentielle « SunuChampions », un organe d’impulsion et d’orientation placé sous l’autorité directe du Chef de l’État, destiné à favoriser l’émergence d’entreprises locales solides, capables de jouer un rôle de premier plan dans l’économie nationale.

L’Initiative SunuChampions, instituée par un arrêté en date du 7 janvier 2026, repose sur une conviction qui estime qu’« aucune souveraineté économique durable ne se construit sans un tissu d’entreprises nationales solides, compétitives au niveau national, régional et international, capables d’innover et d’entraîner derrière elles des pans entiers de l’économie », précise un communiqué officiel.

A travers ce programme, le président sénégalais fixe le cap. Il s’agit de faire du secteur privé national le moteur de la transformation économique du Sénégal, et de l’État un partenaire stratégique exigeant et loyal, précisant que c’est dans le cadre de ce dialogue, que se forgeront les champions de demain.

L’objectif de l’Initiative consiste dans un premier temps, à propulser 15 entreprises locales à haut potentiel qui seront sélectionnées au terme d’un processus d’appel à candidature rigoureux et transparent.

Ces sociétés seront accompagnées dans leur trajectoire de croissance pour devenir de véritables locomotives du développement national, vecteurs d’innovation et créatrices d’emplois durables.

Le Conseil Stratégique sera piloté par sept personnalités issues du secteur privé, de l’administration publique et du monde académique, « reconnues pour leur trajectoire et leur sens du devoir patriotique».

La cérémonie d’installation des membres de cet organe, a été immédiatement suivie de la tenue de la première session du Conseil, en présence du Chef de l’Etat et au cours de laquelle ledit Conseil a formulé des recommandations portant sur le processus d’appel à candidatures, les critères de sélection, le dispositif d’accompagnement et la feuille de route de l’Initiative « SunuChampions ».