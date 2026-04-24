A partir du 27 avril 2026, les Maliens ne pourront plus utiliser l’autorisation électronique de voyage (AEVM) pour se rendre au Maroc, suite à une décision de Rabat, a annoncé ce jeudi 23 avril, le ministère malien des Affaires étrangères qui a reçu la notification officielle des autorités marocaines.

Cette décision a été favorablement accueillie au Mali. Dans son communiqué, la diplomatie malienne salue cette « mesure pratique visant à faciliter et à renforcer les échanges économiques, commerciaux et humains entre les deux pays». Le ministère s’est aussi félicité « du nouvel élan dynamique des relations d’amitié et de coopération bilatérale avec le Royaume du Maroc».

Pour rappel, la décision de suspension de l’AEVM, une mesure visant à lutter contre l’immigration clandestine, avait été annoncée le 10 avril dernier à Bamako, par le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita.

Cette visite officielle avait été marquée par plusieurs autres importantes annonces dont l’octroi de 300 bourses d’étude au Maroc au profit des étudiants maliens.