La Commission européenne, à travers son Service des instruments de politique étrangère (FPI), a accordé un nouveau financement au Service de l’action anti-mines des Nations Unies (UNMAS) au Soudan, en vue de soutenir les activités de déminage visant à améliorer la sécurité des civils, l’accès des ONG et des aides humanitaires et le relèvement rapide dans les zones touchées par le conflit.

Il s’agit d’une contribution de 3 millions d’euros qui devrait soutenir la mise en œuvre d’un projet étalé sur 18 mois et intitulé : «Reconstruire le Soudan : action anti-mines pour le redressement», indique un communiqué publié lundi sur le site de la Délégation de l’Union européenne auprès du Soudan.

Les différentes parties impliquées attendent de voir ce projet lutter contre la contamination généralisée par des munitions explosives dans les zones urbaines et périurbaines accessibles, accueillant un grand nombre de personnes de retour dans leurs foyers, notamment dans la capitale Khartoum.

Depuis avril 2023, la guerre au Soudan a généré une contamination massive par des munitions non explosées (mines, roquettes) dans les zones résidentielles et les infrastructures, notamment à Khartoum. Cette menace directe sur les civils entrave le retour de près de 4 millions de déplacés, rendant le déminage crucial pour la sécurité, l’aide humanitaire et la reconstruction en 2026

Kazumi Ogawa, directeur du Service de la lutte antimissile des Nations Unies (UNMAS), reconnaissant que « les munitions explosives représentent toujours une menace mortelle pour les familles qui cherchent à rentrer chez elles au Soudan », a soutenu qu’avec le soutien de l’UE, l’UNMAS déminera les zones prioritaires et contribuera à créer les conditions nécessaires à des retours et à un rétablissement en toute sécurité.

L’amélioration de la sécurité et de l’accès bénéficiera à près de 1,7 million de personnes, soit 700 000 civils directement et plus d’un million indirectement grâce à la reprise de l’aide humanitaire et des services essentiels (santé, éducation, eau, nourriture).

Le communiqué souligne que cette action complète l’aide humanitaire que l’UE apporte actuellement au Soudan en privilégiant un déminage plus systématique et ciblé, favorisant ainsi le relèvement et la reconstruction rapides.

L’UNMAS promet de mettre en œuvre le projet en étroite coordination avec les autorités nationales, les partenaires humanitaires et de relèvement, et l’ensemble de la communauté de l’action anti-mines.