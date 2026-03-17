Le Porte-Parole de la Présidence gabonaise a apporté, lundi 16 mars, des éléments d’information et d’éclairage concernant l’intégration officielle du Gabon au Plan Mattei porté par l’Italie, annoncée début mars par l’ambassade italienne à Libreville.

D’après ce responsable, cette intégration « constitue une avancée diplomatique importante », et confirme le fait que « la diplomatie gabonaise est une diplomatie agissante, résolument orientée vers l’économie et la recherche de solutions concrètes pour améliorer les conditions de vie des populations. »

Il a laissé entendre que l’inclusion du Gabon dans ce dispositif ouvre de nouvelles perspectives de coopération dans plusieurs domaines stratégiques, notamment les infrastructures, l’énergie, l’agriculture et la formation, en parfait accord avec les objectifs du Plan National de Croissance et de Développement (PNCD) qui vise à accélérer la transformation économique du pays.

D’après Rome, le Plan Mattei pour l’Afrique, défendu par la Présidente du Conseil des Ministres italien, Giorgia Meloni, constitue une nouvelle approche de la coopération entre l’Italie et les États africains, qui vise à promouvoir un modèle de partenariat stratégique fondé sur l’égalité, le respect mutuel et le développement partagé.

L’objectif de cette initiative est de soutenir la croissance économique et sociale des pays partenaires, tout en contribuant à la stabilité régionale et à la gestion des défis communs.

Le Gabon est devenu le 15e partenaire africain privilégié de Rome pour une nouvelle ère d’investissements qui devrait soutenir la diversification de son économie nationale.