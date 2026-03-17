Les autorités du Burkina Faso ont annoncé, lundi 16 mars dans un communiqué, aux opérateurs économiques et à la population, l’arrêt des exportations de la tomate fraîche sur toute l’étendue du territoire national et ce, jusqu’à nouvel ordre, l’objectif de cette mesure étant de garantir l’approvisionnement des unités de transformation locales et valoriser la production interne.

Une des conséquences directes de cette décision gouvernementale est que la délivrance des Autorisations Spéciales d’Exportation (ASE) est désormais suspendue. Le gouvernement a accordé, aux opérateurs économiques possédant déjà des licences en cours de validité, un délai de deux semaines à compter de la date de signature du communiqué pour finaliser leurs opérations.

Une fois cette échéance dépassée, les autorités préviennent que toute autorisation sera considérée comme caduque, et tout contrevenant à la nouvelle mesure s’expose à des sanctions conformément à la réglementation en vigueur.

Le gouvernement prévient aussi que toute marchandise saisie en violation de cette interdiction sera rétrocédée gratuitement aux unités industrielles de transformation mises en place dans le cadre de l’actionnariat populaire.

Les autorités disent compter sur la mobilisation des services techniques, des forces de sécurité et des contrôleurs aux frontières, pour garantir le succès du projet, sans oublier la population qui est invitée à signaler tout manquement via les numéros verts communiqués.