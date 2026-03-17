Le Programme commun des Nations unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) dispose d’un nouveau directeur pays au Togo, le Dr Christian Mouala qui a officiellement pris ses fonctions avec la mission de consolider les avancées notables du pays vers l’élimination de l’épidémie.

Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, a reçu, la semaine dernière, la lettre de nomination du nouveau responsable de l’ONUSIDA-Togo, qui sera basé au bureau multi-pays d’Abidjan en Côte d’Ivoire.

« Le représentant de l’ONUSIDA assurera la coordination et le renforcement de la réponse nationale à l’épidémie de VIH/SIDA, en étroite collaboration avec le gouvernement, la société civile et les partenaires techniques et financiers », précise un communiqué officiel de Lomé.

Sa mission consistera notamment à intensifier les efforts de prévention et à améliorer l’accès aux services de dépistage et de traitement, dans ce pays qui a enregistré, ces dernières années, des « progrès » dans le domaine de la lutte contre le VIH/SIDA.

Les données du Conseil national de lutte contre le SIDA (CNLS) indiquent qu’en 2024, près de 98 % des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut, contre 90 % un an plus tôt ; et la couverture thérapeutique est restée stable à 92 %, tandis que 85 % des patients suivis affichent une charge virale indétectable.

Ces résultats, précise-t-on, s’inscrivent dans la stratégie dite des « trois 95 » (95 % de personnes dépistées, 95 % sous traitement et 95 % avec une charge virale supprimée), adoptée pour structurer la riposte nationale.