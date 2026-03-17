L’Etat-major général des armées en Guinée a annoncé hier lundi, la décision des hautes autorités du pays d’alléger progressivement le dispositif de défense déployé le long des frontières guinéennes, à compter de ce mardi 17 mars 2026.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’application effective des conclusions du Sommet tripartite tenu lundi et consacré au différend frontalier entre la Guinée, la Sierra Leone et le Liberia, en présence de la Côte d’Ivoire en qualité de pays témoin. Ces quatre pays forment l’Union du Fleuve Mano.

Sous la présidence du Chef de l’Etat guinéen, Mamadi Doumbouya, ce sommet a réuni à Conakry, les dirigeants libérien, Joseph Nyumah Boakai, sierra-léonais, Julius Maada Bio et la ministre ivoirienne des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la Coopération internationale, Nialé Kaba, envoyée spéciale du Président ivoirien Alassane Ouattara.

Ces responsables, qui ont examiné les points de friction enregistrés dans certaines zones frontalières, ont opté, à l’issue de leurs discussions, pour une approche pacifique et concertée, fondée sur le dialogue, le droit international et les mécanismes de résolution régionaux existants.

Ils ont également réaffirmé leur attachement aux principes de souveraineté, d’inviolabilité des frontières, d’intégrité territoriale, de bon voisinage et de coexistence pacifique entre les communautés frontalières.

Toujours dans le souci d’une meilleure gestion des frontières, les Chefs d’Etat des trois pays voisins ont décidé de renforcer la coopération sécuritaire afin de prévenir les incidents le long des frontières communes, notamment à travers l’intensification des patrouilles conjointes, l’échange de renseignements et la mise en place de mécanismes de communication rapide entre les autorités locales et les forces de défense et de sécurité.

Par ailleurs, ces dirigeants ont convenu de convoquer, dans un délai d’un mois, un sommet de l’Union du Fleuve Mano afin de revitaliser ses institutions et de renforcer la coopération régionale en matière de paix, de sécurité et de développement.

Rappelons que la Guinée a déployé, ces derniers jours, des troupes à sa frontière avec le Liberia, notamment autour du fleuve Makona, en réponse à des tensions liées à des différends frontaliers et à des signalements d’incursions.

Créée en 1973, l’Union du Fleuve Mano (UFM) a pour mission de promouvoir la paix, l’unité et la prospérité de ses États membres.