Les présidents de la Guinée, Mamadi Doumbouya, du Libéria, Joseph Boakai et de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, se réunissent ce lundi 16 mars à Conakry, la capitale guinéenne, pour un sommet crucial visant à résoudre les récents différends territoriaux frontaliers qui fragilisent les relations de bon voisinage entre ces trois pays d’Afrique de l’Ouest.

Cette rencontre stratégique devant se tenir en présence d’un dirigeant de la Côte d’Ivoire comme pays témoin, est placée sous l’égide de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Dans un communiqué, rendue public le 12 mars dernier, l’organisation ouest-africaine, profondément préoccupée face à la montée des tensions le long des frontières entre la Guinée-Conakry et ses deux voisins, a appelé déjà à la retenue et à la résolution pacifique des différends frontaliers dans le bassin du fleuve Mano.

La CEDEAO a exhorté les États membres en conflit au calme et à la retenue, au respect des frontières actuelles et à l’arrêt des initiatives unilatérales, tout en privilégiant le recours aux voies diplomatiques initiées par l’organisation sous régionale pour résoudre leurs différends frontaliers.