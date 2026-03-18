Devant la flambée des cours mondiaux du pétrole, consécutive à la guerre dans le Moyen-Orient, le gouvernement marocain a décidé de mettre en place une opération de soutien au profit des professionnels du transport de marchandises et des personnes, en vue, entre autres, de protéger le pouvoir d’achat des citoyens.

Le gouvernement marocain explique, dans un communiqué, qu’il vise, à travers cette « aide directe et exceptionnelle », à « contenir l’effet de la hausse des prix des hydrocarbures sur le marché intérieur, afin de préserver le pouvoir d’achat des citoyens ».

Les autorités entendent également « garantir l’approvisionnement normal et régulier des marchés et la continuité des chaînes logistiques, en plus du maintien de la mobilité des citoyens et des services de transport. »

Pour bénéficier de ce coup de pouce financier, les professionnels sont invités à se manifester et à s’inscrire sur la plateforme numérique « mouakaba.transport.gov.ma », qui sera ouverte à compter du vendredi 20 mars 2026.

Le champ d’application de ce soutien gouvernemental exceptionnel inclut le transport des marchandises, le transport public privé des voyageurs, les petits taxis, les grands taxis, le transport mixte, les autocars de transport des voyageurs et le transport touristique.