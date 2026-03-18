Le ministre burkinabè des Affaires étrangères, Jean Marie Traoré, et l’Ambassadeur turc, Feriba Hokkaci Esirgen, en poste depuis dix mois au Burkina Faso, ont passé en revue, mardi 17 mars à Ouagadougou, lors d’une « visite courtoisie », les différents domaines de coopération entre les deux pays.

Dans un communiqué publié ce mercredi, la diplomatie burkinabè précise que les deux parties se sont félicitées des avancées tangibles enregistrées dans certains domaines,

«On note des acquis de cette coopération, dans les domaines de la diplomatie parlementaire, de la sécurité, du transport aérien, de l’éducation et de la santé, des acquis engrangés grâce aux échanges de délégations entre les deux pays dans les secteurs concernés», note le document.

La rencontre a servi également de plateforme pour dessiner les perspectives à court terme. Les deux parties ont échangé sur le prochain forum diplomatique d’Antalya, la tenue d’un forum économique regroupant les hommes d’affaires turcs et burkinabè et la prochaine mission médicale.

Saluant une « dynamique de consolidation des relations » entre le Burkina Faso et la Turquie, et une « évolution positive » dans plusieurs secteurs de coopération, le ministre Traoré a encouragé la poursuite des échanges de délégations entre les deux pays à tous les niveaux, pour maintenir, voire renforcer, l’élan de la coopération bilatérale.