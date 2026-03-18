Le Président du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu mardi 17 mars, une importante délégation d’hommes d’affaires du Royaume-Uni, conduite par Calvin Bailey, Parlementaire et Envoyé Spécial du gouvernement britannique pour le Commerce.

Les investissements stratégiques dans les mines et l’éco-tourisme ont été au cœur des entretiens entre les deux parties. «Au cours de cette rencontre, la délégation britannique a présenté au Chef de l’État plusieurs propositions d’investissement », précise un communiqué présidentiel.

Deux secteurs ont été particulièrement mis en avant, notamment les secteurs minier et de l’éco-tourisme, identifiés comme des leviers stratégiques de diversification de l’économie nationale.

Libreville, intéressé par les offres de ces hommes d’affaires, espère que les projets qui seront mis en place, basées sur des partenariats mutuellement bénéfiques, généreront de la valeur ajoutée, stimuleront la croissance économique et favoriseront la création d’emplois durables, en particulier en faveur de la jeunesse gabonaise.

Le communiqué souligne que les investisseurs britanniques ont salué le leadership du Gabon en matière de préservation de l’environnement ; ce qui constitue, selon les autorités gabonaises, un atout majeur qui ouvre des perspectives économiques significatives entre les deux pays, notamment dans le développement d’un tourisme durable et responsable au Gabon.

Fidèle à sa vision de développement accéléré, Oligui Nguema a fermement recommandé à ses interlocuteurs à passer de la parole aux actes, les invitant à privilégier une « mise en œuvre rapide et concrète » des projets envisagés, dans l’intérêt partagé des deux parties.