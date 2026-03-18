Le président sortant de la République du Congo, Denis Sassou-Nguesso a été déclaré, hier mardi en fin de journée, vainqueur de l’élection présidentielle du 15 mars pour la cinquième fois consécutive, selon une annonce faite par le ministre de l’Intérieur, Raymond Zéphyrin Mboulou.

«Est élu, Sassou-Nguesso Denis, 2.507.038 voix, soit 94,82% des suffrages exprimés », a annoncé le ministre Mboulou à la télévision nationale, précisant que le taux de participation s’est élevé à 84,65%.

Ces résultats provisoires, qui devraient être validés par la Cour constitutionnelle, ont été d’emblée rejetés par l’opposition qui dénonce des irrégularités, dont la coupure d’Internet lors du scrutin. Qu’à cela ne tienne, le camp présidentiel savoure déjà la victoire et est en liesse.