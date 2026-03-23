Le Département d’Etat américain a annoncé le week-end écoulé, l’entrée en vigueur de nouvelles mesures restrictives dans le cadre de la planification de tout voyage légal de l’Afrique vers les USA à partir du 02 avril 2026.

«Le Département d’État étend son programme de caution de visa à un total de 50 pays à compter du 2 avril et exigera des ressortissants étrangers de ces pays qu’ils versent une caution de 15.000 dollars avant de recevoir un visa d’affaires ou de tourisme B1 ou B2 pour les États-Unis», indique un communiqué du Département des Affaires étrangères.

«La caution sera restituée aux titulaires de visas qui rentrent chez eux conformément aux conditions du visa et de la caution, ou qui ne voyagent pas», a tenu à rassurer le Département d’Etat.

«Le programme de caution de visa s’est déjà révélé efficace pour réduire considérablement le nombre de titulaires de visa qui dépassent la durée de validité de leur visa et restent illégalement aux États-Unis», a expliqué le Département d’Etat, précisant que ce programme « permet aux contribuables américains d’économiser chaque année des centaines de millions de dollars».

Les nouveaux pays inclus dans le programme de caution de visa sont «le Cambodge, l’Éthiopie, la Géorgie, la Grenade, le Lesotho, Maurice, la Mongolie, le Mozambique, le Nicaragua, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Seychelles et la Tunisie», d’après le Département d’Etat.

De nombreux pays africains rejoignent dans cette liste les «38 nations déjà incluses dans le programme de caution de visa», à l’instar entre autres, de «l’Algérie, l’Angola, Antigua-et-Barbuda, le Bangladesh, le Bénin, le Bhoutan, le Botswana, le Burundi, Cabo Verde, la Côte d’Ivoire, Cuba, Djibouti, la Dominique, les Fidji, le Gabon, la Gambie, la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, le Kirghizistan, le Malawi, la Mauritanie, la Namibie, le Népal, le Nigeria, l’Ouganda, la République centrafricaine, Sao Tomé-et-Principe, le Sénégal, le Tadjikistan, la Tanzanie, le Togo, les Tonga, le Turkménistan, Tuvalu, Vanuatu, le Venezuela, la Zambie et le Zimbabwe».