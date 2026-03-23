La capitale de la République Démocratique du Congo (RDC), Kinshasa, s’apprête à accueillir la 3ᵉ édition du Forum économique RDC–Angola, le 1er et 2 avril 2026 à l’Hôtel Golden Tulip.

Placé sous le thème «Intégration sous-régionale et développement du commerce transfrontalier», ce rendez-vous stratégique réunira autorités publiques, opérateurs économiques, partenaires techniques et financiers, ainsi que des experts des deux pays.

Les débats porteront essentiellement sur trois axes majeurs, à savoir la facilitation des échanges commerciaux entre les deux États, la sécurisation des corridors économiques transfrontaliers, ainsi que la promotion des investissements bilatéraux. En plus des panels thématiques, il est prévu des rencontres B2B, des expositions et des opportunités d’investissement.

Selon le ministère congolais de l’Economie, les objectifs communs poursuivis autour de cette rencontre sont le renforcement de la coopération économique bilatérale, la promotion de l’intégration régionale et le développement du commerce transfrontalier.

Ce forum s’inscrit dans une dynamique ambitieuse portée par les plus hautes autorités des deux pays, visant à transformer les relations économiques entre la RDC et l’Angola, en un partenariat structuré, durable et mutuellement bénéfique, soutient le même département ministériel.

La 3ème édition du forum économique RDC-Angola a été au menu de la réunion ordinaire du Conseil des ministres congolais tenue le 20 mars dernier, ce qui dénote de son importance pour les autorités congolaises.