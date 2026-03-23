Après la présidentielle de fin 2025 en Guinée -Conakry, boycottée par les grands partis politiques de l’opposition, les électeurs de ce pays d’Afrique de l’Ouest sont de nouveau appelés aux urnes le 24 mai 2026 pour les élections couplées (Législatives et communales).

C’est un décret présidentiel adopté le week-end écoulé, qui a acté la programmation des prochaines élections couplées (législatives et communales), dans cet Etat sorti officiellement d’une nouvelle Transition politique (2021-2025) début janvier 2026, à la l’occasion de la prestation de serment du Président Doumbouya pour un nouveau mandat de sept ans.

«Les élections législatives et communales en Guinée se tiendront le 24 mai sur l’ensemble du territoire national. Les bureaux de vote seront ouverts de 7H00 à 18H30 GMT. Conformément à l’article 79 du Code électoral guinéen, le vote se déroulera au moyen d’un bulletin unique», précise le décret présidentiel.

L’opposition la plus représentative de la Guinée est vent debout depuis plusieurs années contre le pouvoir Doumbouya qui a dissous le 6 mars dernier, une quarantaine de partis politiques, dont 3 majeurs de l’Opposition) «pour manquement à leurs obligations légales».

De nombreux leaders de l’opposition et acteurs de la Société civile guinéenne sont aussi en exil ces 4 dernières années pour fuir, selon leurs mots, «la répression du pouvoir Doumbouya».