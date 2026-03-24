L’équipe marocaine de football des moins de 17 ans (U17) a battu la sélection tunisienne sur le score de 2 buts à 0, mardi au stade international de Benghazi en Libye, dans un match comptant pour la première journée du Tournoi de l’Union Nord‑Africaine (UNAF) de football qualificatif pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de la même catégorie.

Mohamed Habib Znibi a ouvert le score à la 20e minute, avant que Rami Lougmani ne creuse l’écart à la 90e minute de la rencontre.

Pour son deuxième match dans cette compétition, les jeunes footballeurs marocains auront pour adversaire l’équipe algérienne le vendredi 27 mars à partir de 15h00 (GMT+1).