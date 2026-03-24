La ville burkinabè d’Ouahigouya, située dans la région de Yaadga au Burkina Faso, a abrité lundi 23 mars, un atelier crucial consacré à la promotion de la cohabitation pacifique entre les réfugiés, les demandeurs d’asile et les populations hôtes.

Organisé sous l’égide du Secrétariat permanent de la Commission nationale pour les Réfugiés (SP-CONAREF) et présidé par le Secrétaire général de la région de Yaadga, Kouilga Albert Zongo, cet atelier a eu pour objectif de renforcer les capacités des participants en matière de promotion du vivre-ensemble, à travers la diffusion des messages de paix, de cohésion et d’entente, le tout dans un esprit de dialogue communautaire, indique le ministère burkinabè des Affaires étrangères dans un communiqué publié sur sa page Facebook. ‎

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Pour Zongo, cette initiative du ministère des Affaires étrangères s’inscrit pleinement dans le cadre des besoins de la région, dans la mesure où elle a permis de sensibiliser les participants à cet atelier, sur leur rôle et leurs responsabilités, dans la promotion de la cohabitation pacifique et sur les mécanismes de prévention et de gestion des conflits.

L’Ambassadeur Sylvain Yameogo, Président de la Commission nationale pour les Réfugiés, Conseiller technique représentant le ministre des Affaires étrangères, a d’ailleurs exhorté les participants à s’approprier ces outils, insistant sur la nécessité d’accorder toujours la priorité à la concertation pour maintenir l’harmonie sociale.

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Concernant la situation des réfugiés dans le pays, au 31 janvier 2026,le Secrétaire permanent de la CONAREF, Vlé Fulbert Traoré a précisé que plus de 43.000 réfugiés ont été recensés sur le territoire national, dont environ 3.000 vivant dans la région de Yaadga,.

Cette rencontre qui a bénéficié de l’accompagnement de la Fondation Hanns Seidel, relève le communiqué, n’est pas un acte isolé, mais elle s’inscrit dans la continuité des engagements pris par le Burkina Faso lors du Forum mondial sur les Réfugiés en 2023.

‎L’atelier a connu la participation des acteurs de la sécurité, des leaders religieux, des autorités administratives et coutumières et des représentants des populations hôtes et des personnes déplacées internes et des réfugiés.