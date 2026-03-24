Le vice-Premier ministre et ministre ivoirien de la Défense, Téné Birahima Ouattara a annoncé officiellement ce lundi 23 mars à Abidjan, la tenue de la 2ème édition du Salon international des Ressources extractives et énergétiques (SIREXE), du 18 au 22 novembre prochain dans la capitale économique de la Côte d’Ivoire.

Placé sous le thème : «Industries extractives et énergétiques : quelles infrastructures pour soutenir le développement économique en Afrique?», le SIREXE 2026 réunira des délégations de plus de 30 pays, avec le Botswana, première puissance minière africaine, comme pays invité d’honneur.

Devant un parterre de décideurs, de diplomates et d’opérateurs économiques et en présence de la ministre botswanaise des Minéraux et de l’Énergie, Bogolo Kenewendo, le ministre ivoirien Téné Birahima a réaffirmé l’ambition du Président Alassane Ouattara, qui est celle de transformer les secteurs minier et énergétique en un puissant levier de l’économie nationale, aux côtés de l’agriculture et des services.

«Notre pays est sur une bonne dynamique dans ces secteurs stratégiques», a souligné le vice-Premier ministre, précisant que ces dernières années, la Côte d’Ivoire a fait des découvertes majeures de gisements d’hydrocarbures et de mines, qui « attestent du travail immense accompli en amont, mais aussi et surtout, de l’important potentiel » du pays en ressources minérales.

Téné Birahima a souligné que le SIREXE qui est une plateforme qui milite pour le dialogue stratégique, les partenariats et les investissements dans les industries extractives et énergétiques, permet «de promouvoir une exploitation responsable des ressources naturelles du continent, au profit des populations et des générations futures».

Il a enfin annoncé qu’un protocole d’accord sera signé pendant le SIREXE entre la Côte d’Ivoire et le Botswana, dans les domaines minier et énergétique, pour traduire la dynamique à insuffler à la coopération Sud-Sud. Le choix du Botswana comme pays d’honneur ne serait pas fortuit.

Le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l’Énergie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly a expliqué que son pays qui amorce un tournant décisif dans son industrie extractive, entend s’inspirer du modèle botswanais, en vue d’une «meilleure valorisation de ses récentes découvertes de classe mondiale».

Il s’est félicité que le SIREXE ait contribué à positionner la Côte d’Ivoire comme une destination minière de premier choix, et parmi les huit pays qui porteront l’avenir énergétique de l’Afrique.