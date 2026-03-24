Une table ronde des bailleurs de fonds pour le financement du deuxième recensement général de la population et de l’habitat (RGPH-2) en République démocratique du Congo (RDC), organisée, lundi 23 mars, par le ministère congolais du Plan et de la Coordination de l’aide au développement, a abouti à un engagement financier majeur, dépassant les 200 millions de dollars.

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«A l’issue de la cérémonie, plusieurs bailleurs de fonds ont annoncé leur contribution, estimée à plus de 200 millions de dollars américains pour appuyer le processus du RGPH2 », lit-on dans un communiqué de la présidence congolaise.

Le RGPH-2 intervient quarante-deux ans après le premier recensement général de 1984, et dans le cadre d’un contexte marqué par une progression rapide de la population congolaise passée d’au moins 30 millions à près de 112,8 millions d’habitants, à ce jour, explique le document.

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Intervenant à la clôture des travaux de cette rencontre, le Président congolais, Félix Tshisekedi a souligné que « continuer à planifier sans données démographiques complètes, fiables et actualisées reviendrait à gouverner sans visibilité et donc à affaiblir la capacité de l’État à répondre avec justesse aux attentes de la population».

Pour lui, «un pays qui ne se connaît pas ne peut pleinement se gouverner; un pays qui ne se compte pas ne peut correctement se planifier; un pays qui ne se comprend pas ne peut durablement se transformer».

‎Il a défendu le fait que, derrière la table ronde, l’ambition est de « faire en sorte que, pour les décennies à venir, les grandes décisions publiques en RDC reposent davantage sur la connaissance que sur l’estimation, sur la rigueur que sur l’approximation, sur l’équité territoriale que sur l’aveuglement statistique».

‎‎Tshisekedi a, enfin, exprimé sa profonde gratitude à l’ensemble des partenaires techniques et financiers, ainsi qu’au Système des Nations unies, avec des remerciements particuliers à la Côte d’Ivoire, qui a accepté d’accompagner ce processus.

‎Pour les autorités congolaises, le RGPH-2 constitue un pilier important au cœur des grandes réformes initiées depuis 2019, lesquelles « procèdent d’une même conviction : placer l’être humain au cœur de l’action publique».