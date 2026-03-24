Sénégal a officiellement saisi ce mardi 24 mars, le Tribunal arbitral du Sport (TAS) pour contester la décision du jury d’appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) de lui retirer le titre de champion d’Afrique, remporté par 1-0 face au Maroc, à l’issue d’une finale controversée disputée le 18 janvier dernier à Rabat.

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a en effet, déposé ce mardi, son recours auprès du Tribunal arbitral du sport basé à Lausanne en Suisse, a annoncé Moussa Mbaye, membre du Comité exécutif de la FSF lors d’une interview accordée à la chaîne Tv nationale.

Ce dernier a précisé que cette contre-attaque judiciaire sera menée avec « froideur et lucidité » par un avocat expert des contentieux sportifs, lequel avait déjà fait annuler, par le passé, des sanctions de la CAF contre le Maroc, dont notamment la décision de la CAF de l’exclure de deux éditions de la CAN, en 2015, suite à son refus d’accueillir ce tournoi.

Pour rappel, le Jury d’Appel de la CAF avait rendu le 17 mars, son verdict dans cette affaire, en concluant que l’équipe sénégalaise avait déclaré forfait en ayant quitté la pelouse pour une durée de 28 minutes, avant la fin du match. Le Maroc a alors été déclaré gagnant sur tapis vert, du trophée de la CAN-2025, par 3 buts à zéro contre le Sénégal.

Suite à la décision du jury d’appel de la CAF, la victoire du Maroc sur tapis vert, est désormais prise en compte par la Fédération internationale de football association (FIFA). Dans le classement mondial effectué par l’instance, le Maroc a rajouté 18,02 à son score global qui est passé de 1736,57 à 1754,59 points, même s’il se maintient dans la 8ème place mondiale devancé dans le top 10, par les Pays-Bas (7e – 1756,27), le Portugal (6e – 1760,38 et le Brésil (5e – 1760,46) et talonné par la Belgique (9e – 1730,71 points) et l’Allemagne (10e – 1724,15).