Le président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, a officiellement accepté, ce mardi 24 mars, la désignation du Gabon comme pays d’honneur de la 18e édition du Festival des Musiques Urbaines d’Anoumabo (FEMUA-2026), prévue du 28 avril au 3 mai 2026 à Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire.

Le président Oligui Nguema a reçu en mains propres l’invitation officielle de la part d’une délégation de haut niveau, conduite par Konan Bertin Kouadio, Ambassadeur ivoirien au Gabon, et accompagnée de Salif Traoré, Président du FEMUA.

Le Chef de l’Etat a exprimé à cette occasion, son «adhésion pleine et entière à cette initiative en acceptant cette distinction, témoignant ainsi de son engagement constant en faveur d’une diplomatie culturelle proactive», indique la présidence gabonaise dans un communiqué.

Pour le Chef de l’Etat gabonais, «cette participation offrira au Gabon une tribune d’exception pour mettre en lumière la richesse et la diversité de son patrimoine culturel, artistique et touristique».

Il a profité de cette occasion, pour réaffirmer sa volonté de positionner la culture comme un pilier stratégique du développement et du rayonnement international du Gabon, tout en consolidant les liens fraternels et historiques avec la Côte d’Ivoire.

Libreville estime que cette reconnaissance mutuelle ouvre « la voie à une valorisation croisée des identités culturelles, dans un esprit de partage, d’innovation et de solidarité africaine».

Par ailleurs, le président et la délégation ivoirienne ont échangé, entre autres, sur la place stratégique de la culture dans la construction d’une Afrique unie, créative et résolument tournée vers l’avenir, ajoute le communiqué.

Le FEMUA, créé en 2008, est un événement musical majeur en Côte d’Ivoire, qui réunit des artistes internationaux et promeut des valeurs sociales et à travers lequel la Côte d’Ivoire ambitionne de promouvoir une vision dans laquelle la musique et les industries culturelles deviennent des instruments puissants de dialogue, de cohésion et d’intégration africaine.