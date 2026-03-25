Le Président de la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Omar Alieu Touray et la Haute Représentante de l’Union européenne (UE) pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas ont eu le 23 mars à Abuja, la capitale du Nigeria, des entretiens axés sur les moyens de consolider leur partenariat stratégique sur la stabilité régionale, l’intégration et les défis mondiaux, indique la CEDEAO dans un communiqué publié mardi 24 mars.

Les deux personnalités, accompagnées des membres de leurs délégations, se sont rencontrées dans le cadre « d’une réunion stratégique de haut niveau visant à renforcer la coopération en matière de stabilité régionale, d’intégration et des implications des évolutions géopolitiques mondiales pour l’Afrique de l’Ouest, tout en apportant des réponses coordonnées aux défis sécuritaires, économiques et institutionnels émergents dans la région», précise le document.

Les échanges ont porté sur des domaines prioritaires clés, notamment l’architecture régionale de paix et de sécurité, la gouvernance, le développement des infrastructures, la transformation numérique et le renforcement des capacités institutionnelles, ainsi que sur les implications socio-économiques plus larges des évolutions mondiales, notamment la hausse des coûts de l’énergie et les pressions sur la sécurité alimentaire.

Dans une allocution prononcée lors de cette rencontre, Touray a notamment souligné que l’espace ouest-africain a délibérément maintenu des piliers essentiels tels que la libre circulation, le commerce et la coopération technique, dans l’objectif de protéger les citoyens et de préserver la cohésion régionale.

Pour sa part, Kallas a réaffirmé la détermination de l’UE de continuer à travailler en étroite collaboration avec la CEDEAO pour relever les défis communs et soutenir la paix, la stabilité et l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest.

Les deux parties ont souligné la nécessité de renforcer les mécanismes de coordination et de veiller à ce que les engagements stratégiques se traduisent par des résultats concrets et mesurables pour les États membres de la CEDEAO et leurs citoyens.

La rencontre a scellé un engagement renouvelé visant à approfondir le partenariat stratégique entre la CEDEAO et l’UE, à renforcer les synergies institutionnelles et à accélérer la mise en œuvre des initiatives conjointes concrètes pour la paix et le développement en Afrique de l’Ouest.