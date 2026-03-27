Le Président de la Commission électorale nationale autonome (CENA) du Bénin, Sacca Lafia a annoncé officiellement ce jeudi 26 mars, l’ouverture de la campagne électorale pour le premier tour de l’élection des duos Président et vice-Président, prévu pour le 12 avril prochain, en vertu de l’article 46 de la loi portant Code électoral.

« Cette période de ferveur démocratique s’achèvera, de manière irrévocable, le vendredi 10 avril 2026 à minuit », a-t-il précisé, ajoutant que « quinze jours durant, les duos de candidats en lice iront à la rencontre de la Nation pour dévoiler leurs projets de société et solliciter, dans la lumière de la transparence, le suffrage des quelque huit millions d’électeurs que nous sommes. »

Le président de la CENA a exhorté les candidats « à transformer ce temps de compétition en un sanctuaire de fraternité et de respect mutuel », souhaitant que cette campagne ne soit pas un duel de personnes, mais une confrontation féconde d’idées pour le développement durable du pays.

Il a appelé à une campagne qui honore les lois du pays et qui préserve le vivre-ensemble et la cohésion nationale ; ce qui implique le rejet des « discours de haine qui ne sont que les échos de la division».

Sacca Lafia s’est aussi adressé aux professionnels des médias, « les sentinelles de la vérité », les invitant à être les « garants vigilants d’une information juste, équilibrée et apaisée».

La CENA se dit « prête », en assurant que les étapes du calendrier électoral sont respectées : les agents sont déployés et l’acheminement du matériel électoral se poursuit sans encombre. La mobilisation de plus de 5.000 observateurs, nationaux et internationaux, vient garantir l’entière transparence du processus électoral.

Ce rendez-vous qui inscrit dans le cadre inédit des premières « Élections Générales », marque la huitième élection présidentielle depuis l’avènement du Renouveau démocratique au Bénin.