A l’occasion du cinquantenaire de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), la Côte d’Ivoire déploie un programme d’activités commémoratives d’envergure nationale et régionale, les 27 et 28 mars à Yamoussoukro, la capitale ivoirienne.

Organisées par la Représentation permanente de la Commission de la CEDEAO en Côte d’Ivoire, en partenariat avec le Bureau national de la CEDEAO, ces festivités mobilisent plusieurs institutions du pays.

Les activités débuteront le vendredi 27 mars au Lycée Mamie Adjoua de Yamoussoukro, avec l’organisation d’une campagne de sensibilisation sur les grossesses en milieu scolaire. Il sera question de sensibiliser les jeunes aux enjeux de la santé sexuelle et reproductive, à promouvoir des comportements responsables et à contribuer à la réduction des grossesses précoces en milieu scolaire.

La cérémonie officielle se tiendra le lendemain à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la Recherche de la Paix, sous la haute présidence de Nialé Kaba, ministre d’État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et en présence de hauts commis de l’Etat ivoirien, de représentants des institutions de la CEDEAO, de partenaires techniques et financiers, du corps diplomatique accrédité en Côte d’Ivoire, ainsi que d’autorités administratives, traditionnelles et locales.

Le programme qui s’annonce riche, comprend l’exécution des hymnes officiels, des allocutions institutionnelles de haut niveau, la projection d’un film retraçant les réalisations de la CEDEAO, ainsi que des prestations artistiques mettant en valeur la richesse et la diversité culturelle ouest-africaine.

Abidjan affirme que cette célébration traduit la volonté des plus hautes autorités ivoiriennes de poursuivre et d’intensifier les efforts en faveur de l’intégration régionale, en cohérence avec les priorités nationales et communautaires et de réaffirmer le rôle de la Côte d’Ivoire en tant qu’acteur majeur de la dynamique d’intégration en Afrique de l’Ouest.

Par ailleurs, la commémoration s’inscrit pleinement dans la dynamique de la Vision 2050 de la CEDEAO, qui ambitionne de bâtir une communauté ouest-africaine intégrée, prospère, pacifique et résiliente, centrée sur le citoyen et portée par une gouvernance inclusive.

Le jubilé d’or de la CEDEAO (1975-2025) a été officiellement lancé le 22 avril 2025 à Accra, la capitale du Ghana, sous le thème : «Ensemble plus forts pour un avenir meilleur».