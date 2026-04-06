En marge de son récent déplacement au Sénégal, le Président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema s’est entretenu avec ses compatriotes résidant dans ce pays, lesquels ont été exhortés à prendre part à la phase de reconstruction de leur pays, indique un communiqué officiel, ajoutant que le président a réaffirmé son attachement à la diaspora gabonaise, qu’il considère comme une composante essentielle de la Nation.

Abordant la question de la formation et de l’avenir des jeunes, et s’adressant particulièrement aux étudiants ayant achevé leur cursus académique en terre sénégalaise, le Chef de l’Etat les a invités à regagner le pays pour mettre en œuvre l’expertise acquise à l’étranger, au service du développement national.

Nguema a profité de cette occasion pour décliner sa vision en matière de formation à l’étranger, rappelant que le Gabon dispose de filières d’excellence dont les standards de qualité, n’ont rien à envier celles de l’étranger. «De nombreuses filières dispensées au Gabon offrent des standards de qualité comparables à ceux proposés à l’international», a déclare le Chef de l’Etat gabonais.

Cette mise au point vise à restaurer la confiance envers les institutions d’enseignement nationales et à limiter les départs non justifiés vers l’étranger pour des formations déjà disponibles sur le sol gabonais.

Le Président gabonais a précisé que l’accompagnement financier et logistique de l’État sera dorénavant accordé prioritairement aux formations spécialisées indisponibles au Gabon, dans une logique d’optimisation des ressources et de valorisation des compétences nationales.

Il a assuré que des solutions concrètes seront étudiées afin d’améliorer les conditions de vie et d’accompagnement des Gabonais établis au Sénégal et ailleurs.

Pour rappel, le Gabon était l’invité d’honneur à la célébration, samedi 4 avril, de la fête de l’indépendance du Sénégal, placée sous le thème « Les forces de défense et de sécurité, partenaires des Jeux Olympiques de la Jeunesse, Dakar 2026 ».