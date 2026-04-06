L’équipe nationale de football des moins de 17 ans (U17) a remporté, dimanche à Benghazi en Libye, le tournoi de l’Union nord-africaine de football (UNAF), après sa victoire lors de la dernière journée, face à la sélection libyenne sur le score de 3-1.

Les buts des Lionceaux de l’Atlas qui ont réalisé un parcours sans faute après cette quatrième victoire consécutive, ont été inscrits par Adnane El Boujjoufi, auteur d’un doublé en 2e et 55e minutes, ainsi que par Adam Boughazir à la 45e minute, tandis que l’unique but de la sélection libyenne a été marqué par Mohamed Jarroud à la 10e minute.

Lors de ce tournoi à Benghazi, le onze marocain qui avait déjà assuré son sacre dès la journée précédente, s’est ainsi imposé face à l’ensemble de ses adversaires engrangeant 12 points, devant l’Algérie avec 7 points, l’Égypte (6 points), la Tunisie (3 points), alors que la Libye ferme la marche sans aucun point au compteur.

Pour rappel, les Lionceaux de l’Atlas avaient battu la Tunisie par deux buts à zéro, avant de dominer l’Algérie sur le score de trois buts à zéro et de battre l’Égypte par 2 buts à 1.

Conformément au règlement de la compétition, les trois premières sélections du classement se qualifient pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN U17) prévue prochainement au Maroc.

Le Royaume chérifien étant automatiquement qualifié en tant que pays organisateur de la phase finale de la CAN U17 TotalEnergies 2026, la zone UNAF sera finalement représentée par trois nations à savoir : le Maroc, l’Algérie et l’Égypte.

A ce stade, seize sélections ont déjà validé leur billet pour la phase finale de la CAN U17 2026 : le Maroc, l’Égypte, l’Algérie, l’Angola, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, la RD Congo, l’Éthiopie, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Mali, le Mozambique, le Sénégal, l’Afrique du Sud, la Tanzanie et l’Ouganda.

Ces sélections se donnent donc rendez-vous au Maroc qui abritera pour la deuxième fois consécutive, la CAN U17, du 25 avril au 15 mai 2026. Les seize nations sont animées par l’ambition de décrocher le titre continental et une qualification pour la prochaine Coupe du Monde U17 de la FIFA 2026, prévue en novembre prochain au Qatar.