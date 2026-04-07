Le Ministère camerounais des Relations Extérieures a annoncé ce lundi 6 avril, dans un communiqué, la mort de 16 Camerounais engagés avec l’armée russe dans la guerre contre l’Ukraine.

Yaoundé a reçu, la veille, une note verbale de l’Ambassade de Russie au Cameroun, l’informant du décès de « seize militaires contractuels de nationalité camerounaise qui exerçaient dans la zone d’opération militaire spéciale».

Dans son communiqué, le Ministère camerounais rassure la diplomatie russe sur «les dispositions utiles» prises en vue de contacter les familles des personnes décédées.

Tout en publiant la liste des personnes concernées, reçue de l’ambassade russe, ce département ministériel invite les familles de ces ressortissants décédés à se prendre contact avec le gouvernement.

Pour rappel, l’invasion de l’Ukraine par la Russie a débuté en février 2022. Déclenchée par le président russe, Vladimir Poutine, sous le nom «d’opération militaire spéciale», ce conflit, qui se poursuit à l’heure actuelle, a entraîné une véritable crise humanitaire et des dégâts matériels au coût inestimable.