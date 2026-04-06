Le gouvernement de la République Démocratique du Congo (RDC) s’emploie à mettre en place, à partir de ce mois d’avril 2026, un dispositif d’accueil temporaire destiné aux ressortissants de pays tiers refoulés des USA, dans le cadre d’un partenariat avec l’Administration Trump, indique un communiqué publié ce dimanche 5 avril.

D’ores et déjà, Kinshasa rassure que « cette démarche est établie dans le respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo en matière de gestion de l’accès et du séjour des étrangers sur son territoire.

La RDC dit agir dans le cadre de ses engagements internationaux et régionaux en matière de protection des droits des migrants. L’initiative est présentée comme une action humanitaire. Alors qu’il accueille déjà des populations de diverses nationalités sur son sol, ce pays d’Afrique centrale entend réaffirmer son attachement aux valeurs d’hospitalité et de responsabilité partagée entre les nations.

Selon le communiqué, la prise en charge logistique et technique du dispositif sera assurée par le Gouvernement américain à travers des structures spécialisées dans les mouvements des personnes à travers le monde. Kinshasa précise qu’aucune charge financière ne sera prise en charge par le Trésor public de la RDC.

Tout est prêt dans la ville-province de Kinshasa pour l’accueil dans des sites dédiés et l’encadrement des personnes concernées, garantissant ainsi leur suivi administratif, sécuritaire et humanitaire.

Le Gouvernement souligne que leur séjour n’a pas vocation à se transformer en mécanisme d’installation durable sur le territoire national. Aucun transfert automatique n’est prévu et chaque situation fera l’objet d’un examen individuel, dans le respect de la loi et de la sécurité nationale.

« Cette initiative ne constitue ni un mécanisme de relocalisation permanente ni une externalisation de politiques migratoires », mais « s’inscrit dans un cadre maîtrisé, conduit dans le respect de la souveraineté nationale et des impératifs de sécurité intérieure », indique le document.

Le gouvernement congolais assure conserver la pleine maîtrise des décisions relatives à l’admission sur le territoire national, aux conditions de séjour, au contrôle, au retrait du statut temporaire et, le cas échéant, aux mécanismes de retour ou d’éloignement des personnes concernées, conformément à la législation congolaise.