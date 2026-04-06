Dans le cadre du renforcement continu du partenariat militaire opérationnel entre la Côte d’Ivoire et la France, les Forces armées des deux pays s’apprêtent à lancer l’édition « TOURACO 2026 », qui se déroulera du 7 avril au 15 mai 2026 sur le territoire ivoirien.

Cet exercice conjoint, à dominante aérienne et terrestre, se tiendra principalement dans six villes ivoiriennes à savoir : Abidjan, Assinie, Bouaké, Gagnoa, Sassandra et Yamoussoukro.

L’annonce de cette édition a été faite par le Chef d’Etat-major Général des Armées ivoiriennes, le Général d’Armée Lassina Doumbia qui a précisé que ces manœuvres militaires sont réalisées conformément au programme de préparation et d’entraînement de l’Armée de l’Air ivoirienne, et visent à renforcer ses capacités opérationnelles. Cet exercice militaire se caractérise par la mobilisation des moyens terrestres et aériens des deux armées.

A cet effet, les populations devraient s’attendre à des déplacements de véhicules et d’aéronefs militaires de jour comme de nuit, pouvant occasionner des nuisances sonores.

L’État-major Général des Armées ivoiriennes a déjà présenté ses excuses pour les éventuels désagréments, tout en assurant que les dispositions nécessaires seront prises, afin de permettre aux populations de vaquer librement à leurs occupations.