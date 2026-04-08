Le Président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Patrice Motsepe a entamé ce mercredi 8 avril, une visite officielle à Dakar, la capitale du Sénégal.

Deux rencontres majeures sont au cœur de ce déplacement. Le patron de l’instance dirigeante du football continental sera reçu en audience par le Chef de l’État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye et s’entretiendra avec le Président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), Abdoulaye Fall.

Cette visite intervient dans un contexte tendu provoqué par la décision du Jury d’appel de la CAF, le mois dernier, d’attribuer au Maroc le trophée de la CAN 2025 en confirmant sa victoire sur tapis vert par 3-0 contre le Sénégal.

La FSF qui a fermement rejeté cette décision, considérant que le Sénégal demeure l’unique vainqueur de la CAN 2025, a déjà saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour contester la décision du jury d’appel de la CAF.

En attendant que la CAF et la FSF communiquent davantage de détails sur l’objet de leur rencontre, on peut légitimement se demander si le déplacement de Patrice Motsepe à Dakar n’est pas, en réalité, une mission de conciliation visant à apaiser les tensions croissantes et à désamorcer les points de friction qui pèsent sur les relations actuelles.

Pour rappel, le jury d’appel de la CAF a sanctionné l’équipe du Sénégal pour avoir quitté le terrain, lors de la finale, de manière prématurée en fin de match, déclarant ainsi l’équipe en forfait. Le Maroc, où se rendra également le patron de la CAF, est désormais officiellement reconnu comme le champion de la 35ème édition de la CAN.