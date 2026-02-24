La Tunisie, à travers son Ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, a exposé, hier lundi, sa vision globale de la migration irrégulière, lors du Segment de Haut Niveau de la 61ème session du Conseil des Droits de l’Homme, qui se tient à Genève du 22 au 24 février 2026.

Entre protection humanitaire, lutte contre la criminalité transnationale et coopération internationale, Tunis appelle à une responsabilité partagée entre pays d’origine, de transit et de destination.

Intervenant par visioconférence, le chef de la diplomatie a soutenu que son pays contribue activement aux efforts internationaux en la matière, dans le respect du principe de responsabilité partagée face aux défis humanitaires, notamment la migration irrégulière.

Tout en veillant à la protection des migrants en situation irrégulière et à la prévention de la traite des personnes, la Tunisie dit œuvrer à garantir leur retour volontaire, sûr et digne vers leurs pays d’origine.

Le pays agirait conformément au droit international applicable dans le cadre du programme de retour volontaire et de réintégration mis en œuvre en coopération avec l’Organisation internationale de la migration et les États partenaires.

Toujours selon les propos du ministre, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples aurait salué cette coopération lors de l’examen du rapport national de la Tunisie au titre de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, le 25 octobre 2025.

La Tunisie a profité de cette occasion pour réitérer son appel en faveur d’une approche globale, solidaire et fondée sur les causes profondes de la migration irrégulière, impliquant une coopération renforcée entre toutes les parties prenantes de la route migratoire, dans un esprit de partenariat équilibré.

Soulignons que le Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies (CDH) a ouvert lundi les travaux de sa 61e session au palais des Nations à Genève, lesquels se poursuivront jusqu’au 31 mars.