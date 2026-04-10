Le nouveau patron de la mission onusienne en République démocratique du Congo (MONUSCO), James Swan, a pris officiellement ses fonctions cette semaine, dans un contexte sécuritaire explosif à l’est du pays.

Dès le lendemain de son atterrissage en RDC, mercredi 08 avril, le diplomate, également nouveau Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU, s’est rendu au quartier général de la Mission pour une première prise de contact officielle avec le personnel.

« Je suis honoré d’arriver en République démocratique du Congo pour assumer mes fonctions de Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la MONUSCO, à un moment particulièrement important pour le pays et pour la région », a-t-il déclaré.

Il a affirmé arriver « avec un message de solidarité à l’endroit du peuple congolais, alors que la situation sécuritaire et humanitaire dans l’est de la RDC demeure profondément préoccupante et que les civils continuent de payer le plus lourd tribut. »

Ce nouveau chef, qui a été nommé le 5 mars dernier par le SG de l’ONU, António Guterres, succède à Bintou Keita dont le mandat s’est terminé fin novembre 2025.

Sa priorité immédiate « est de veiller à ce que la MONUSCO mette pleinement en œuvre le mandat que lui a confié le Conseil de sécurité, avec un accent clair sur la protection des civils, l’appui à la désescalade et la création de conditions propices à une paix durable. »

Par ailleurs, Swan a assuré que les « Nations Unies se tiennent aux côtés du peuple congolais et des institutions de la République démocratique du Congo, dans le plein respect de la souveraineté du pays ».

La RDC n’est pas un terrain inconnu pour ce diplomate qui a déjà servi comme ambassadeur des États-Unis dans ce pays entre 2013 et 2016.