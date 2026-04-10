Le président de la Chambre des conseillers du Maroc, Mohamed Ould Errachid a été élu, ce jeudi 09 avril à Rabat, président de l’Association des Sénats d’Afrique, à l’issue d’une Conférence de cette association, indique un communiqué final. Mohamed Ould Errachid succède à la première présidente et désormais présidente honoraire, l’Ivoirienne, Kandia Kamissoko Camara.

La Conférence qui a réuni, les 8 et 9 avril, les présidents et représentants des chambres hautes des parlements du continent, a eu pour thème « La contribution des chambres hautes des Parlements à la consolidation de la démocratie et à la préservation de la paix en Afrique ».

Au cours de ce grand rendez-vous, les participants ont adopté plusieurs propositions d’amendements qui devraient immédiatement entrer en vigueur. Désormais, l’Association pourra accueillir, en tant que membre ou observateur, toute chambre haute d’un État africain membre des Nations Unies.

La durée de la présidence est fixée à deux ans, et le secrétariat général sera désormais assuré par la chambre haute de l’État siège de l’Association. Une réunion annuelle se tiendra dans le pays de la présidence tournante, tandis que la Conférence des Présidents aura lieu tous les deux ans.

Une autre mesure concerne la tenue de deux types de réunions par l’Association, à savoir la réunion annuelle qui se tient dans le pays de la présidence tournante et la Conférence des Présidents qui a lieu tous les deux ans.

C’est sous l’impulsion du Sénat de Côte d’Ivoire que l’Association des Sénats en Afrique a vu le jour en octobre 2024 à Yamoussoukro.

La prochaine réunion annuelle se tiendra en 2027 à Rabat, au Maroc, pays qui continue de renforcer sa position en tant que pilier stratégique pour l’émergence d’un continent africain stable, solidaire et pacifié.