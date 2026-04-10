Le président tchadien, Mahamat Idriss Deby Itno, a prévenu, jeudi 09 avril, le nouveau Gouvernement, de son engagement à suivre personnellement l’exécution des feuilles de route de chaque Ministre.

Il s’est ainsi exprimé lors du premier Conseil des ministres du Gouvernement remanié le 1er avril dernier. Cette rencontre qu’il a présidée s’est tenue avec un seul point à l’ordre du jour, notamment la présentation du nouveau Gouvernement dirigé par Allah Maye Halina.

Après avoir félicité les nouveaux membres du Gouvernement et ceux qui ont été reconduits, le Chef de l’Etat s’est attelé à attirer l’attention du nouvel exécutif à différents niveaux.

Il a rappelé que « la formation de ce gouvernement n’est ni un simple ajustement technique, ni un exercice de pure forme. C’est un impératif de mission. Il répond à l’exigence absolue d’accélérer la cadence de nos reformes et de concrétiser nos engagements envers le peuple tchadien. »

Mahamat a insisté sur la mise en œuvre intégrale de Son Programme Politique articulé autour de 12 chantiers et 100 actions ainsi que les orientations stratégiques issues du PND Tchad Connexion 2030.

Le président a appelé à « la solidarité gouvernementale » qui « n’est pas une option », mais « une condition essentielle », avant de préciser qu’« une fois le seuil du Conseil des ministres franchi, le Gouvernement doit s’exprimer d’une voix concertée et coordonnée. »

Il a placé le mandat de la nouvelle équipe gouvernementale sous le signe de la lutte implacable contre la corruption et la déperdition des ressources publiques, en rappelant que la confiance du peuple est un contrat qui ne saurait survivre à la complaisance.

Le Chef de l’Etat a exigé du Gouvernement une probité absolue et des résultats concrets à travers des contrats de performance. Il a enfin prôné une modernisation de l’administration pour stimuler l’investissement et l’entrepreneuriat. Son ultime recommandation à l’équipe gouvernementale a été un appel au patriotisme et à l’exemplarité.