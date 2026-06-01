Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a annoncé, samedi 30 mai, avoir signé, deux jours plus tôt à Brazzaville, une lettre d’intention avec la Banque de développement des États de l’Afrique centrale (BDEAC), destinée à renforcer leur coopération en matière de développement.

La cérémonie de signature officielle a eu lieu à l’occasion des Assemblées annuelles 2026 du Groupe de la BAD, qui se sont déroulées du 25 au 29 mai à Brazzaville, la capitale de la République du Congo.

La lettre d’intention, signée par les présidents des deux institutions, respectivement Sidi Ould Tah et Dieudonné Evou Mekou, offre la possibilité à la BAD d’appuyer la BDEAC pour consolider sa base financière, sa solvabilité et sa capacité de mobilisation de ressources de long terme, afin d’accroître sa capacité d’intervention au profit des économies d’Afrique centrale.

La BAD souligne aussi l’opportunité de mettre en place une ligne de crédit au profit de la BDEAC pour financer des projets publics et privés à fort impact sur le développement et renforcer les capacités de mobilisation de ressources de long terme dans la sous-région.

Par ailleurs, l’accord pourrait ouvrir la voie au Groupe de la Banque de fournir une assistance technique et de partager son expertise avec la BDEAC, dans plusieurs domaines comme le suivi des projets, la gestion des risques, la structuration des partenariats public-privé (PPP), le financement climatique, ou encore la gouvernance.

Le Communiqué met également en lumière l’impact de la signature de l’accord sur la Nouvelle architecture financière africaine pour le développement (NAFAD) qui vise à unifier le paysage financier du continent pour lui donner plus de poids, à mobiliser les immenses ressources de l’Afrique estimées à environ 4 000 milliards de dollars, à réduire la perception du risque, à approfondir les marchés de capitaux et à attirer des investissements de long terme.

La BDEAC, l’institution de financement du développement de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), fondée en 1975, regroupe le Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. Son siège est situé à Brazzaville.