Cotonou et Niamey ont exprimé, mardi 02 juin, leur commune volonté de consolider leur collaboration dans différents domaines, à l’occasion de la visite officielle, au Niger, du Président béninois, Romuald Wadagni, effectuée sur invitation de son homologue Abdourahamane Tiani.

Dans un communiqué conjoint, publié à l’issue de la visite, il est indiqué que les deux Présidents se sont déclarés convaincus de la nécessité de renforcer la coopération au plan politique, économique, scientifique et culturel entre les deux pays et sont convenus d’accroître les échanges mutuels, notamment à travers la tenue régulière de la commission mixte de coopération nigéro-béninoise.

Ils se sont clairement engagés à œuvrer à la levée de tous les obstacles au renforcement de la coopération bilatérale, avec un focus sur la réouverture de la frontière Bénin-Niger. Cette frontière était longtemps fermée en raison des tensions entre les deux pays, freinant les flux humains et les activités économiques locales.

Pour convertir cette volonté politique en mesures concrètes, les deux dirigeants ont décidé de mettre en place un Comité d’experts chargé de recenser lesdits obstacles et de proposer des solutions pour y remédier, avec obligation de présenter un rapport dans un délai de quinze jours.

Selon le communiqué, les échanges entre Wadagni et Tiani, élargis aux membres de leurs délégations, « se sont déroulés dans un climat de grande cordialité et ont permis de faire un examen approfondi des défis auxquels les deux pays sont confrontés, ainsi que des sujets majeurs qui font l’actualité aux plans sous-régionaux et internationaux. »

Les deux Présidents se sont félicités des « anciennes relations de fraternité, d’amitié et de coopération » qui lient le Niger et le Bénin et ont réaffirmé leur volonté commune de dynamiser la coopération bilatérale, afin de la hisser à la hauteur de leurs ambitions et des attentes légitimes de leurs peuples respectifs, qui aspirent à la paix, à la sécurité et au développement.

Le nouveau président béninois, qui a été investi le 24 mai dernier, a fait de la normalisation des relations avec les pays voisins l’un de ses chevaux de bataille. Il a invité son homologue Tiani, à se rendre également en visite officielle au Bénin.