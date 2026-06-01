Le Conseil des ministres burkinabè a adopté le vendredi 29 mai, un nouveau décret visant à réglementer les frais de scolarité dans les établissements d’enseignement privé.

En effet, d’après le communiqué du Conseil, le système éducatif national connaît depuis plusieurs années, une augmentation progressive des frais de scolarité pratiqués par certains établissements d’enseignement privé préscolaire, post-primaire, secondaire et supérieur.

Le gouvernement burkinabè déplore l’absence d’un mécanisme harmonisé de régulation de ces frais, favorisant d’importantes disparités entre les établissements scolaires et provoquant des préoccupations récurrentes chez les parents d’élèves.

Devant cette réalité et tenant compte de la viabilité économique des structures éducatives concernées, le Conseil a décidé, à travers le décret approuvé, de fixer les conditions applicables aux frais de scolarité dans les établissements privés d’enseignement.

La même loi définit les catégories de frais selon les ordres d’enseignement, leurs modalités de révision, ainsi que les mécanismes de contrôle et de sanction en cas de non-respect des dispositions règlementaires.

Le gouvernement du Faso assure que l’adoption de ce décret permet une meilleure régulation des frais de scolarité dans les établissements d’enseignement privés en vue de contribuer à l’amélioration de l’accès des élèves à l’éducation.