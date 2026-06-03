Le Conseiller Technique au Conseil Supérieur de la Publicité (CSP) en Côte d’Ivoire, Alassane Koné, a déclaré, hier mardi, que le marché de la publicité est aujourd’hui estimé à 1% du Produit Intérieur Brut (PIB) du pays, ce qui correspond à environ une trentaine de milliards de Francs CFA.

Il s’est ainsi exprimé lors de la tribune d’échanges hebdomadaire « Tout Savoir Sur » (TSS), organisée par le Centre d’Information et de Communication Gouvernementale (CICG), autour du thème « La régulation du secteur de la publicité en Côte d’Ivoire ».

Il a laissé entendre que le ministère de la Communication mène des actions de réorganisation pour « rendre le secteur encore beaucoup plus vivace, dynamique et mieux organisé ». Pour lutter contre le désordre et l’affichage sauvage, préjudiciable au secteur publicitaire, ce département limite les nouveaux agréments. En 2025, quelques 106 régies publicitaires ont été agréées.

Au cours de la même année, la Brigade de la Communication Publicitaire a démantelé, en 6 mois, 5 000 panneaux publicitaires dans la seule ville d’Abidjan. Le ministère a annoncé le lancement prochain de la plateforme « Pub Alerte » dédiée au signalement citoyen et à l’audit professionnel des dispositifs publicitaires.

De son côté, le CSP se positionne comme un régulateur engagé, moderne et à l’écoute pour l’évolution du secteur afin de contribuer davantage à l’économie ivoirienne. Il a initié un processus de digitalisation qui a permis de réduire les délais, dont celui de la validation des messages publicitaires à 24 heures ou 72 heures au plus.

Le Conseiller technique du CSP a rappelé l’interdiction de certaines annonces publicitaires. Sont notamment concernés les services funéraires, les armes à feu, la propagande politique hors campagne électorale, et l’affichage sur les édifices publics.