Le gouvernement fédéral de Somalie vient de déployer une importante initiative nationale visant à renforcer la résilience aux catastrophes liées au climat, grâce à la mise en place d’un système d’alerte précoce multirisque inclusif et centré sur les personnes dans le cadre de l’initiative « Amélioration de l’alerte précoce pour tous ».

Ce projet, soutenu par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Fonds vert pour le climat (FVC), vise à anticiper les sécheresses, inondations et autres aléas climatiques récurrents qui affectent les communautés à travers le pays, et à réduire de 42 % le nombre de décès liés aux catastrophes d’ici 2030.

Il sera mis en œuvre à l’échelle nationale sous la direction de l’Agence somalienne de gestion des catastrophes (SoDMA), en étroite collaboration avec les ministères fédéraux et les autorités des États membres.

Cette initiative est soutenue par une subvention de 12,7 millions de dollars du Fonds vert pour le climat (FVC), complétée par un cofinancement supplémentaire du PNUD et de ses partenaires.

Le projet améliorera le quotidien de plus de 9 millions de personnes au total. Il bénéficiera directement à 1,2 million de personnes grâce à un meilleur accès aux services d’alerte précoce, et indirectement à environ 8 millions de personnes ; avec un accent particulier sur les femmes, les jeunes, les personnes déplacées et les communautés rurales.

« En investissant dans les systèmes d’alerte précoce et la préparation, nous passons d’une approche réactive à une gestion proactive des risques, ce qui nous permet de sauver des vies et de préserver les moyens de subsistance », a déclaré le commissaire adjoint de la SoDMA, Ahmed Abdi Aden.

Pour le représentant résident du PNUD en Somalie, Lionel Laurens, ce programme « jouera un rôle essentiel pour préserver des vies, protéger les moyens de subsistance et consolider les acquis du développement face à l’aggravation des risques climatiques. »

De son côté, Catherine Koffman, directrice régionale du Fonds vert pour le climat pour l’Afrique, a déclaré que le projet « Renforcer l’alerte précoce pour tous » témoigne de l’engagement du FVC « à fournir des financements climatiques là où les risques sont les plus élevés et les capacités les plus limitées. »